Freizeit auf dem Wasser

Ausgabe Juli 2017

Kanufahren für Anfänger und Profis

Ohne Frage sehnen sich viele dieser Tage nach einer Erfrischung im kühlen Nass. Wasserratten können in ihrer Lieblingsumgebung aber noch weit mehr machen, als nur zu Schwimmen oder auf einer Luftmatratze umherzutreiben. Wer nach etwas Abwechslung sucht und sich den Fluten vielleicht etwas wirkungsvoller entgegenstellen möchte, der sollte möglicherweise einmal mit einer Kanutour liebäugeln. In Köln lässt sich das auf den verschiedensten Gewässern und sogar auf dem Rhein tun. Wo man sich dafür am besten das nötige Knowhow und Equipment holt, zeigen euch die Kollegen vom KStA.

