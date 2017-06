Für Sonnenanbeter

Ausgabe Juli 2017

Zehn Orte an denen man die warmen Tage verbringen kann.

Nun da uns auch der Kalender den Sommeranfang verkündet, sollte man die schönen Tage nutzen und die strahlende Sonne genießen. Ob bei einem Ausflug in die Flora, einer Tretbootfahrt auf dem Kalscheurer Weiher oder einfach die Kölner Skyline von den Rheintreppen bewundern, an diesen Orten lässt es sich wohl bei traumhaftem Wetter am besten aushalten. Die Kollegen vom KStA haben extra die schönsten Sonnentankstellen der Domstadt zusammengetragen.

Mehr dazu lest ihr bei den Kollegen von KStA.de.