Spirit of Le Mans is coming to Germany

Ausgabe Juli 2017

Anzeige: Vom 14. bis 16. Juli 2017 kommt die FIA WEC an den Nürburgring. Jetzt Tickets im Vorverkauf für das Sechsstunden-Rennen sichern

Der deutsche Lauf der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) vom 14. bis 16. Juli auf dem Nürburgring ist ein Saison-Highlight: Die Fans können sich nach spannungsgeladenen Gastspielen 2015 und 2016 zum dritten Mal auf die tollen Fights der Königsklasse des Sportwagen- und GT-Sports freuen. Fahrer und Teams gehen besonders ehrgeizig in diesen vierten Saisonlauf am „Ring“, denn erneut wird hier die Revanche für die dritte WEC-Runde im Rahmen der legendären 24 Stunden von Le Mans ausgetragen. Etwas Besonderes ist das Rennen auch für die in der WEC-Top-Klasse LMP1 engagierten Werke. Schließlich entwickeln sowohl Porsche als auch Toyota ihre spektakulären Hybrid-Boliden in Deutschland. Der spannende WEC-Auftakt in Silverstone und das Rennen in Spa-Francorchamps haben die Vorfreude nun noch einmal angeheizt. Auch 2017 ist das heiße Duell zwischen Le-Mans-Sieger und Weltmeister Porsche und Herausforderer Toyota dramatisch eng. Tickets für die „FIA WEC – 6 Hours of Nürburgring“ gibt es im Vorverkauf direkt über die Nürburgring-Tickethotline 0800 2083200 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz) oder auf der offiziellen Nürburgring-Homepage (www.nuerburgring.de). Das Tagesticket für Sonntag kostet 30 Euro (VVK), das Wochenendticket 35 Euro (VVK). Weitere Ticket-Infos und alles Wissenswerte rund um die FIA WEC auf dem Nürburgring gibt es unter www.nuerburgring.de/wec.

Die WEC-Saison 2017 bringt einige Änderungen mit sich. Audi hat sich aus der LMP1 verabschiedet, und einige bekannte Piloten sind nicht mehr mit von der Partie. Die Show der spektakulärsten Rennwagen der Welt mit moderner Hybrid-Technik, aber auch der GT-Sportwagen von berühmten Herstellern wie Aston-Martin, Ferrari, Ford und Porsche hat das keinen Abbruch getan: Sie ist weiterhin so aufregend wie in den beiden letzten Jahren.

EIN WOCHENENDE MIT ACTIONREICHEM LANGSTRECKEN-MOTORSPORT:

– Spektakuläre Le-Mans-Prototypen & großartige Rennfahrer

– Interessantes Rahmenrennen: World Series Formula V8 3.5, Eurocup Formula Renault, Porsche Super Sports Cup

– Einzigartige Atmosphäre auf und abseits der Rennstrecke

– Spaß & Unterhaltung für die ganze Familie

EIN TICKET – VOLLES PROGRAMM:

– Zugang zu allen geöffneten Tribünen

– Zugang zum Fahrerlager

– Zugang zum Pitwalk und zu den Autogrammstunden

TICKETPREISE IM VORVERKAUF:

– Tageskarte Sonntag: € 30,00*

– Wochenendticket: € 35,00*

– VIP-Tickets: ab € 269,00

– Kids bis einschl. 12 Jahre: Eintritt frei!

Infos & Tickets: www.nuerburgring.de/wec

* Beim Kauf eines Wochenend- oder Sonntagstickets im Vorverkauf ist ein überdachter, nummerierter Sitzplatz auf der beliebten Bilstein-Tribüne (T4) am Rennsonntag garantiert – und somit der beste Blick auf das Renngeschehen in der ersten Kurve sowie auf die größte Videowand an der Rennstrecke.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!