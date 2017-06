Auf’m Rummel

Ausgabe Juli 2017

„Es geht wieder los-los-los-los“: Mit diesen Worten, in ein halliges Mikro gesprochen, würde wohl so mancher Fahrgeschäfte-Anheizer den Start der Größten Kirmes am Rhein ankündigen. Die Dramatik wäre angebracht. Denn vom 14. bis zum 23. Juli es geht wieder hoch hinaus. Wer sich und seinen Körper schon lange nicht mehr durch die Gegend geschlenkert hat, darf getrost die Neuheit „Mr. Gravity“ testen, die mit 100 km/h rotiert und dank Bewegung in 20 Metern Höhe sicher den Puls steigen lässt. Für Beruhigung sorgt traditionell eine Runde auf dem Riesenrad. Oder Kirmeseis. Am 17.7. schimmert das Schützenfest beim „Pink Monday“ traditionell regenbogenfarben, das pyrotechnische Highlight wartet am 21. Juli auf alle, die Richtung Oberkassel gucken. Das „Superfeuerwerk“ illuminiert dann einmal mehr Düsseldorf. bk

Größte Kirmes am Rhein: 14.-23.7. Oberkasseler Rheinwiesen, Düsseldorf

Ein Beitrag von coolibri Düsseldorf.

