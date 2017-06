Humor-Genie

Ausgabe Juli 2017

Eddie Izzard ist die vielleicht schillerndste Figur der Comedy-Szene: Mitunter in High Heels und mit manikürten Nägeln, prescht er auf fünf Sprachen durch sein Programm, das britisch-schwarzhumoriger nicht sein könnte. In Düsseldorf gibt er sein erstes Gastspiel seit einiger Zeit auf deutschem Boden, im Gepäck seine Autobiografie „Believe Me“. Die beinhaltet Anekdoten aus seiner Kindheit in Wales, von Verlusten geprägt, die Entdeckung seiner Vorliebe zum „Crossdressen“ und seine Selbsternennung zum „Action Transvestit“. Außerdem berichtet Izzard von seinem Plan, 2020 als Bürgermeister für London zu kandidieren. Natürlich alles mit dem lakonisch-satirischen Blick eines Vollblut-Briten.Selbigen wird der Sarkasmus ja wohlbekannt mit der Muttermilch eingeflößt. toc

Eddie Izzard: „Believe Me“: 13.7., Savoy Theater, Düsseldorf

Ein Beitrag von coolibri Düsseldorf.

