Die besten Dinge im Leben sind umsonst – das beweist die zweite Auflage von Parklife. Chillen im Park, dazu Musik von lokalen DJs, Sonne, frische Luft und was Gutes zu Essen– mehr Sommer geht fast gar nicht. Bis September werden die Parkanlagen Düsseldorfs zum grünen Hotspot der Stadt.

„Zurück in die Stadtgärten“ lautet das Motto der Veranstaltungsreihe, die in diesem Sommer wieder verschiedene Parks der Stadt ganz groß rausbringen möchte. Veranstalter Hamed Shahi-Moghanni von der SSC Music Group, die unter anderem auch das New Fall Festival im Herbst veranstaltet, appeliert auch an das ökologische Bewusstsein der Besucher: Er ruft dazu auf, keine Plastikbecher oder -verpackungen zu benutzen, sondern stattdessen wiederverwendbare Behältnisse. Oder direkt die Stullen und den Obstsalat von zuhause. Trinkwasser-Spender, vom Sponsor Stadtwerke aufgestellt, stehen zur Verfügung, kulinarisch verwöhnt wird man von regionalen Anbietern. Chillen mit gutem Gewissen, sozusagen. Der Nachwuchs wird auch bespaßt, das Kinderspielmobil vom Verein KRASS ist bei fast allen Terminen dabei. Die Locations sind so unterschiedlich wie die Stadtteile selber, während der Hofgarten mitten in der Stadt eine etwas mondänere Kulisse bietet-hier findet das Event am 6.8. und am 3.9. statt, ist der bezaubernde Florapark in Unterbilk (9.7.) etwas überschaubarer. Wilde Romantik gibt es auf dem alten Bilker Friedhof am 27.8., ein bisschen außerhalb ist der Ostpark, wo die Picknickdecken am 20.8. ausgebreitet werden. Das Finale steigt am 10.9. im Park der Stadtwerke am Höherweg. Aus dem Line-up machen die Veranstalter ein kleines Geheimnis, eigentlich kann aber gar nichts schiefgehen, behält man im Kopf, wen Shahi mit seiner Agentur alles im Portfolio hat. Für gute Musik sollte also gesorgt sein. Und da es dem Initiator der gemütlichen Sonntage im Park weniger um die ökonomische als um die nachbarschaftliche, soziale Seite der ganzen Sache geht, ist der Eintritt zu allen Terminen frei. toc dyz

Parklife: 9./23.7, 6./20/27.8, 3./10.9, verschiedene Parks, Düsseldorf; facebook.com/parklife.dus

