Wind of Change

Ausgabe Juli 2017

Seit Mitte Juni und bis zum 5. August läuft zum dritten Mal das Kulturprojekt „Änderungen Aller Art“. Im Zwei-Jahres-Tonus finden unter diesem Motto Aktionen, Ausstellungen und künstlerische Änderungen des Status Quo statt. Das Hauptaugenmerk gilt der Verschwendungsgesellschaft. Die Mönchengladbacher sind deshalb aufgerufen, ihren nicht mehr benötigten Tand (oder Nicht-Tand) in die Homebase des Projekts, ein leerstehendes Hotel in der Hindenburgstraße, zu bringen. Daraus entstehen Werke, die der Fantasie der Schaffenden entspringen. In jedem Fall wird sich nach und nach ein spannendes Sammelsurium ergeben, das die Fachkundigen sowie Pädagogen zusammen geflüchteten Jugendlichen in Form bringen. Die Abschlusspräsentation findet am 5.8. statt. NaB

Änderungen Aller Art: Hindenburgstr. 20, Mönchengladbach; facebook.com/aenderungenallerart

Ein Beitrag von coolibri Düsseldorf.

