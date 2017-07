Ausgabe Juli 2017

Jubiläumsfeier im MAKK

Am 24. Mai 1957 wurde das Gebäude an der Rechtschule, das heutige Museum für Angewandte Kunst Köln (MAKK), als erster großer Museumsneubau im Nachkriegsdeutschland in Anwesenheit von Bundespräsident Theodor Heuss eröffnet. Zu Ehren des 60-jährigen Jubiläums hielt der renommierte Architekturhistoriker und -kritiker Prof. Dr. Wolfgang Pehnt am Samstag, 27. Mai 2017 einen Vortrag zum Œuvre des Architekten Rudolf Schwarz. Zwei Architekturführungen rundeten den ersten Jubiläumstag ab.

Der zweite Jubiläums-Akt folgt am Samstag, den 1. Juli 2017 mit einer Open-Air-Party im Innenhof des Museums. In Kooperation mit Kompakt, Stadtrevue und c/o pop laden wir Sie ein, mit uns das Architekturjubiläum zu feiern. Aus dem Kompakt-Team stehen The Modernist (live), Jules sowie Tobias Thomas (DJ-Acts) auf der Bühne. Vor fast 25 Jahren als kleiner Plattenladen gegründet, zählt das Kölner Unternehmen mittlerweile zu den weltweit einflussreichsten Labels für elektronische Musik.

Aller Vorfreude auf eine Party unter freiem Himmel im Innenhof des MAKK zum Trotz hat der Wettergott einen kühlen und verregneten Samstag, den 1. Juli fest versprochen. darum verwandelt das MAKK einen seiner Räume flux in einen kleinen Club.

„Kompakt im Makk. 60 Jahre Museumsbau – Eine Architekturikone“, 1.7., 16-22h, Museum Für Angewandte Kunst Köln