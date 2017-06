Bacchus wäre stolz

Ausgabe Juli 2017

Gemütliche Weinlokale in Köln

Rot, Weiß oder Rosé, deutscher, französischer oder spanischer Wein – das Getränk aus dem vergorenen Saft der Weintraube gibt es in unzähligen Varianten und aus den verschiedensten Ländern. Grund und Nachfrage genug also, um sein Gastronomiekonzept auf ein Weinlokal auszurichten. In der Domstadt finden sich ebenfalls viele dieser Weinbars und laden jeden Interessenten ein, sich durch die Fülle der unterschiedlichsten Rebsorten zu probieren. Die Hotspots in Köln haben die Kollegen des KStA zusammentragen.

