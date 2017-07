Der WWF Foodtruck kommt nach Köln

Ausgabe Juli 2017

Leckeres Essen, nachhaltig und regional

Im Sommer 2017 tourt der WWF Foodtruck quer durch die Bundesrepublik und macht im Juli Halt in der Domstadt. Aufgefahren wird das Beste aus der Region: leckere Mittags-Snacks, Foodhelden mit tollen Projekten für nachhaltiges Essen und Mitmach-Aktionen für die ganze Familie. WWF-Experten vor Ort geben Tipps, worauf es beim Einkaufen und Essen ankommt, um die Natur zu schützen. Die Art und Weise, wie Lebensmittel produziert werden, zerstört die biologische Vielfalt in Deutschland und Europa. So stehen 45 Prozent aller Vögel der Agrarlandschaft auf der Roten Liste. Die Anzahl typischer Pflanzen auf Äckern und Wiesen hat bereits um bis zu 95 Prozent abgenommen. Um die Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten, müssen Politiker umdenken, Unternehmen die Initiative ergreifen aber auch die Konsumenten mit anpacken. Jeder kann hier den ersten Schritt tun und den WWF Foodtruck in Köln besuchen.

WWF Foodtruck, 6./7.7., jew. 10-18h, Rudolfplatz, Weitere Infos unter: www.wwf.de