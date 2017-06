Ausgabe Juli 2017

8.7., ab 21h, Britney, Offenbachplatz, (Innenstadt), 3/5€, www.s1mrecords.de

„Einfach nur Musik machen“ – mit diesem Gedanken tat sich das Sei1Session-Team vor einiger Zeit zusammen, um die ganze Stadt zusammenzutrommeln. Mittlerweile ist dadurch eine bemerkenswerte Szene entstanden in der großartige Künstler ihr Können präsentieren. Zudem hat sich die junge Truppe ebenfalls der Veröffentlichung von Musik beim hauseigenen Label „S1M Records“ verschrieben. Die Session im Britney bietet einen inspirierenden Abend mit tollen Musikern, schönen Eindrucken und ausgelassener Stimmung in einer ohnehin aufgeschlossenen und lockeren Stadt am Rhein. Im Juli mit dabei sind u.a. Larry, der neueste Künstler bei S1M Records und Fortified Mind, die amerikanischen Rap servieren. Bei Facebook-Zusage zahlt man nur 3€ Eintritt.