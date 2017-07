Ben & Jerry’s YEStival

Ausgabe Juli 2017

Open Air & kostenlose Eiscreme

Ben & Jerry ist wieder on the Road quer durch Deutschland. Das bedeudet Open Air Kino und jede Menge kostenlose Eiscreme. Auch in Köln legt das YEStival einen Stopp ein. Hier wird am 4. Juli nach Sonnenuntergang der Film “Can A Song Save Your Life?” gezeigt. Auf Facebook konnten die Besucher über den Film abstimmen und dürfen sich jetzt auf einen Sommerabend der besonderen Art freuen.

Dieses Jahr unterstützt Ben & Jerry’s mit der Aktion die Initiative Ehe für alle, die sich für die Öffnung der Ehe einsetzt. Das Ziel ist bereits erreicht: die Ehe für alle ist beschlossene Sache. Und das soll gefeiert werden – mit tausenden verschenkten Ben & Jerry’s Portionen. Gemeinsam will Ben & Jerry’s ein Zeichen für mehr Gerechtigkeit setzen. Denn das Unternehmen glaubt, dass jede Liebe Respekt verdient.

Mehr Infos: www.benjerry.de/yestival

Di, 4.7., 19h, Kölner Renn-Verein 1897 e.V., Eintritt frei