Radtouren durch NRW

Ausgabe Juli 2017

Mit der ganzen Familie per Rad unterwegs

Ob in 40 Metern Höhe über einen Baumwipfelpfad durch die Baumkronen fahren, sich auf die Spuren des Balkanexpresses begeben, über Panoramaradwege durch reizvolle Naturlandschaften, vorbei an Sehenswürdigkeiten oder über spezielle Kinderradwege gleiten ­– wer in NRW mit dem Rad unterwegs ist, findet viele Radwege, die sich für Ausflüge mit der ganzen Familien eignen. Unsere Kollegen vom KStA haben Ihnen eine ganz besondere Auswahl zusammengestellt.

