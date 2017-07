Lieblingsessen-Lieferung in Kölner Parks

Ausgabe Juli 2017

An diese sieben Picknickplätze liefert Deliveroo

Was gibt es Schöneres, als bei warmen Temperaturen im Sommer im Gras zu sitzen und unter Bäumen zu picknicken? Der Essenslieferservice Deliveroo bringt ab sofort Gerichte der Lieblingsrestaurants hungriger Picknick-Liebhaber in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Köln an die schönsten grünen Plätzchen der Stadt. Ob für die Mittagspause im Freien oder ein gemütliches Abendessen beim Sundowner: Innerhalb von 30 Minuten wird die Bestellung frisch an die Picknickdecke geliefert – in Köln beispielsweise zum Aachener Weiher oder in den Rheinpark. Einfach über die Deliveroos App das Lieblingsessen zum Picknick-Spot bestellen („Besteck“ in das Feld Allergiehinweis und „Picknick“ in das Feld Fahrerhinweis schreiben) und den Kurier wenig später an der vereinbarten Abholadresse treffen.

“Wir beobachten schon seit längerer Zeit, dass unsere Kunden sich Essen an die ungewöhnlichsten Orte liefern lassen. Vor allem im Sommer genießen Deliveroo-Kunden ihre Lieblingsgerichte gerne im Freien. Durch die Festlegung von über 50 Picknick-Plätzchen in Deutschland können wir eine unkomplizierte Lieferung sowohl auf Kundenseite für alle Picknick-Spots als auch für unsere Kuriere seitens der Lieferung gewährleisten”, sagt Valentina Slaviero, Head of Marketing Germany bei Deliveroo.

Auf unserer Facebook-Seite findest eine Grafik mit allen Kölner Picknick Spots!

