Sonnige Kostüme

Ausgabe Juli 2017

Deiters präsentiert “Jeck im Sunnesching”-Kollektion

Mit Jeck im Sunnesching kommt der Karneval im Sommer so richtig auf Hochtouren. Da braucht es natürlich das richtige Kostüm. Damit Jecke auch bei hochsommerlichen Temperaturen mit dem perfekten Outfit aufwarten können, präsentiert Deiters als exklusiver Merchandise-Partner des Festivals in Zusammenarbeit mit Gaffel eine eigene „Jeck im Sunnesching“-Kollektion.

Die mit Liebe zum Detail entwickelten Artikel umfassen T-Shirts, Tank Tops, Shorts, Bikini-Tops und Overknee-Strümpfe. Ebenso wie die Kleidungsstücke präsentieren sich auch die Merchandising-Artikel im „Jeck im Sunnesching“-Design. Hier kann man sich aus schicken Baseball-Caps, praktischen Brillen mit und ohne Flaschenöffner, Sommerhüten, Schlüsselbändern, Schweißbändern, Aufnähern, Kölsch-Glashaltern, Blinkys, Tattoos, Wimpelketten und Wanddekos all das heraussuchen, was es zur perfekten Karnevalsparty mitten im Sommer braucht. Sämtliche Artikel werden in den Deiters-Filialen im Rheinland angeboten. Zudem werden auf den Jeck im Sunnesching-Festivals im Kölner Jugendpark und in der Bonner Gronau Merchandising-Stände eingerichtet.

Die gesamte Kollektion findet ihr hier: www.deiters.de.

