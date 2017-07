CITY SLIDE 2017

Ausgabe Juli 2017

Wir verlosen 25×2 Rutschplätze

Die längste aufblasbare Wasserrutsche kommt wieder nach Europa. Neben Köln wird die schauinsland-reisen City Slide auch in neun anderen Deutschen Städten für Rutschspaß mitten in der City sorgen. Das diesjährige Highlight des Sommerevents: Eine 15 Meter hohe Rampe. Zwei Stunden haben die Besucher jeweils Zeit, um so oft wie möglich die Rutschbahn auf einem Rutschring hinunter zu sliden. Eine Riesenrampe von 15 Metern Höhe am Startpunkt sorgt für die nötige Geschwindigkeit und Nervenkitzel pur.

Vor Ort wird den Rutschgästen alles geboten. Umkleidekabinen, um sich in das sommerliche Outfit für die Rutschparty zu schmeißen, Garderoben, um das Hab und Gut sicher zu verstauen. Ob die Rutschfreunde ihre eigenen Ringe mitbringen oder Profi-Rutschringe für nur 5€ direkt vor Ort mieten – sommerliche Musik an der Rutsche garantiert jede Menge Spaß. Damit jeder ausreichend rutschen kann und die Wartezeiten nicht zu lang werden, haben die Macher den Eventtag in zweistündige Zeitfenster unterteilt.

Hier die Startzeiten/Slots:

12:00 Uhr – 14:00 Uhr

14:00 Uhr – 16:00 Uhr

16:00 Uhr – 18:00 Uhr

Die limitierten Rutschplätze des kostenlosen Events heiß begehrt.

Wir verlosen 25 x 2 personalisierte Rutschplätze auf unserer Facebook-Seite!



14.-17.7., 12h, Im Mediapark, www.city-slide.com, Eintritt frei

