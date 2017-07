Perfekt für Kaffeekränzchen

Ausgabe Juli 2017

Zehn Café-Empfehlungen bei Sommerregen

Ob Käsekuchen im Barock-Ambiente, Bio-Köstlichkeiten im urigen Ledersessel, Wohnzimmeratmosphäre mit kostenlosen Lesungen oder kuscheliges Plätzchen in der Innenstadt – Köln hat auch an Regentagen so einiges zu bieten. Wer an grauen Sommertagen nach leckeren Crêpe-Variationen, Pariser Flair, großer Presseauswahl oder Strandkorbgefühl Ausschau hält, wird mit den Tipps von unseren Kollegen vom KStA sicher fündig.

