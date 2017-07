Surf & Skate Festival 2017

Ausgabe Juli 2017

Open-Air & Party treffen auf Skatecontest & Filmpremiere

Auch diesen Sommer kommt der Surf & Skate Lifestyle direkt in die Herzen der deutschen Metropolen. Zum fünften Mal findet das Festival in Köln statt. Und das soll gefeiert werden: Untermalt wird der bekannte Surf & Skate Flair von musikalischen Highlights aus der Techno-und Hip-Hop-Szene sowie einigen Singer & Songwritern, Workshops, Ausstellern, dem Iriedaily Miniramp Contest und einer Filmpremiere.

Auf dem Odonien Gelände startet der Tag am Samstag um 12 Uhr mit einem Open Air-Festival. Mit dabei: DJ-Größen und Klangkünstler wie ApardeLive (Keller/StilvorTalent), DanielNitsch (FeinesTier/FeelRaw/3000Grad) und RSSDisco. Zarte Klänge der Singer & Songwriter unterhalten Besucherer, die lieber handgemachte Musik hören. Beats gibt’s für die HipHop Heads von Tereza (Waters/Melt!Booking) und SaintOne (éspassiert). Zusätzlich bringt die legendäre O’Neill Party im Odonien Club am Samstagabend die Meute mit David Dorad (URLS/KaterMukke), PhilippFein (FeinesTier/AncientFuture/Jackwho) und David Hasert (WirBooking/Like) zum Ausrasten. Tagsüber werden dem Publikum neben dem Musikprogramm verschiedene Workshops angeboten. Beim Iriedaily Miniramp Contest zeigen Skater ihre besten Tricks. Neuestes Gear rund ums Surfen und Skaten findet man in den Pop-Up-Stores auf dem Gelände. Eingeläutet wird das Surf & Skate Festival bereits am Donnerstagabend mit der Premiere des neuen Films von Taylor Steele „Proximity“ im Cinenova Kino.

Wir verlosen 2×2 Tickets auf unserer Facebook-Seite!

22.7., Odonien, Kombiticket: 15 €, Tagesticket: 10 €, O’Neill Party: 10 € – Karten für die Filmpremiere im Cinenova am 20.7. kosten extra, www.surf-skate-festival.de/koeln/

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal re