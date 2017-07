Streetfood-Highlights in Köln

Ausgabe Juli 2017

Elf Kölner Restaurants und Imbisse für den schnellen Genuss

Ein Sandwich in der Südstadt, Pulled Pork im Belgischen Viertel, Burger in Ehrenfeld oder Asiagemüse in der Innenstadt – Streetfood liegt total im Trend. Das Angebot ist vielfältig. Damit ihr euch nicht selbst durch den kulinarischen Dschungel der Köstlichkeiten kämpfen müsst, haben unsere Kollegen vom KStA eine Abkürzung für euch und empfehlen euch elf Kölner Restaurants und Imbisse für richtig gutes Streetfood.

Mehr dazu lest ihr bei den Kollegen vom KSta.de.

