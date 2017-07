Familie Flöz auf dem Weg nach Köln

Ausgabe Juli 2017

Das preisgekrönte Berliner Künstlerkollektiv Familie Flöz kehrt nach 25 Jahren erstmals zurück nach Köln. Bob, Bernd und Ivan, die drei Hauptfiguren aus dem Stück Teatro Delusio sind bereits auf dem Weg vom finnischen Jyväskylä – wo sie gerade aufgetreten sind – in die Domstadt: 2.424 Kilometer müssen sie zurücklegen, ehe sie für zwei Vorstellungen in der Kölner Philharmonie zu erleben sein werden. Ob sie rechtzeitig ankommen? Davon können sich die Kölner am 22. und 23. Juli 2017 in der Philharmonie überzeugen.

Familie Flöz, Teatro Delusio, 22. + 23.7, Sa 20h, So 14h, Kölner Philharmonie, 36-63,50€ zzgl. Gebühren, weitere Infos: www.bb-promotion.com/koelner-sommerfestival/

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!