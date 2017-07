Ausgabe Juli 2017

Wir verlosen ein BMX-Bike sowie ein Paar British Knights Shoes!

Am 22. und 23. Juli 2017 geht die SNIPES BMX COLOGNE wieder an den Start. Damit folgen die Veranstalter im Jahr drei nach dem 30. Jubiläum ihrer Maxime, den Sport und das Festival wieder zu den Ursprüngen zurückzuführen. „CELEBRATE BMX“ lautet das Motto und soll den Spaß wieder in den Mittelpunkt stellen. Angetreten wird in den Disziplinen Flatland, Spine Ramp, Street und Old School. Es gibt sowohl Amateur- als auch Profiwettbewerbe. Zudem gibt es eine 80’s ROLLER SKATE DISCO, bei der das beste Outfit prämiert wird.

Startgeld: Pro Klasse: 50 € Amateur: 25 € / Inklusive Getränke und Pasta & Salat

Preisgeld: 15.000 €

22. & 23.7., Sa 10-20h & So 10-18h, Kölner Jugendpark, www.bmxcologne.de

Auf unserer Facebook-Seite verlosen wir ein BMX-Bike sowie ein Paar British Knights Shoes!

