Kölner Lichter 2017 – Das Köln-Experiment

Ausgabe Juli 2017

Riesiges Lichtermeer über dem Himmel von Köln

Auch in diesem Jahr erfreuten sich wieder tausende Besucher an den Kölner Lichtern und verfolgten das Feuerwerksspektakel links und rechts entlang des Rheins. Neben den strahlenden Gesichtern der Zuschauer erwarteten die Veranstalter in diesem Jahr aber darüber hinaus noch eine musikalische Publikumsbeteiligung. So waren Kölner und Zugereiste gleichermaßen aufgefordert, die 22-Songs starke, auf das Feuerwerk abgestimmte Setlist im Rahmen des “Köln- Experiments” aus voller Brust mitzusingen. Ob das Experiment geglückt ist und welche wissenswerten Fakten es darüber hinaus noch zu den Kölner Lichtern 2017 gibt, lest ihr bei den Kollegen des KStA.

