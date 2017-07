Green Juice-Festival 2017

Ausgabe Juli 2017

Mit zwei vollen Festivaltagen zum 10. Geburtstag

Seit 2008 steht das Green Juice Festival für die konsequente Förderung der regionalen jungen Musikkultur – mit einem Open Air Festival, das über das vergangene Jahrzehnt eine beeindruckende Entwicklung genommen hat und sich dabei treu geblieben ist. Von Beginn an war es das Ziel der Veranstalter, jungen Bands aus der Region eine Bühne zu bieten und gleichzeitig bundesweit und international bekannte Acts in ihre Heimatstadt zu holen.

Und das mit Erfolg: Was 2008 als kleines Konzert befreundeter Bands mit 200 Besuchern begann, ist mittlerweile eine feste Größe der regionalen Festivallandschaft mit überregionaler Strahlkraft – und bis zu 7.500 Besuchern. Trotz allem konnte sich das Green Juice Festival dabei seinen einzigartigen Charakter erhalten – es verspricht einen entspannten Tag mit guter Musik im Park – fernab dem Gedränge der Massenfestivals und mit einer in jeder Sekunde spürbaren Dosis Herzblut. Zum runden Geburtstag konnten mit Royal Republic, Madsen, Adam Angst, Itchy u.v.a. äußerst hochkarätige Bands in die ehemalige Hauptstadt geholt werden.

Green Juice-Festival, 18.+19.8., 15.30h+12.30h, Festivalgelände Neu-Vilich, Ecke Siegburger Str., Maria-Montessori-Allee, 53229 Bonn, Tickets, Weitere Informationen unter www.green-juice.de

Wir verlosen 3 x 2 Festivaltickets.

