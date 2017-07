Green Juice-Festival 2017

Ausgabe Juli 2017

Zum runden Geburtstag wird das diesjährige Green Juice Festival eine krachende Party schmeißen: In einem kleinen Park mitten in einem Wohngebiet gibt es erstmals an zwei vollen Festivaltagen mit Royal Republic, Madsen, Adam Angst, Itchy u.v.a. das bisher umfangreichste und hochkarätigst besetzte Line Up in der Geschichte des Festivals zu hören.

Green Juice-Festival, 18.+19.8., 15.30h+12.30h, Festivalgelände Neu-Vilich, Ecke Siegburger Str., Maria-Montessori-Allee, 53229 Bonn, Tickets, Weitere Informationen unter www.green-juice.de

Wir verlosen 3 x 2 Festivaltickets.

Teilnahmeschluss ist der 10.8.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!