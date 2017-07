Alles im Rahmen

Ausgabe Juli 2017

Besondere Ausflugsziele im 50km Radius um Köln

Das Wochenende steht vor der Tür und wer noch nicht genau weiß, was er an den freien Tagen unternehmen soll, für den lohnt sich ein Klick in die Ausflugstipps des KStA. Wer also in Köln schon so gut wie alles gesehen hat oder einfach mal etwas Neues entdecken will, dem bieten sich, nur einen Katzensprung von Köln entfernt, vielfältige Möglichkeiten. So lohnt sich beispielsweise der Weg nach Duisburg zur einzigen frei begehbaren Achterbahn der Welt oder der Gang ins Freilufttheater auf Schloss Neersen. Und falls es doch schlechtes Wetter geben sollte, lässt sich im Glasmalerei-Museum in Linnich Schutz suchen und die dortigen Exponate bestaunen.

Diese und weitere Tipps findet ihr bei den Kollegen des KStA.

