Das Bestehende verrücken

Ausgabe Juli 2017

Eric Hattan inszeniert das Kolumba

Kunst ist für Eric Hattan kein Selbstzweck. Für ihn bringt sie keine neuen Dinge hervor, sondern verweist auf Dinge in der Wirklichkeit. Eric Hattan sieht sich konfrontiert mit dem Bestehenden und manipuliert es mit kleinsten Eingriffen. Er verrückt, tauscht aus oder stellt die Dinge buchstäblich auf den Kopf. Zur Feier des 10-jährigen Bestehens des Kolumba-Neubaus wird in der Ausstellung „Eric Hattan: Individuell“ die Institution Museum inszeniert. So hinterfragt er die Ordnungssysteme und eingespielten Handlungsabläufe des Museums. Nach der Ausstellung steht dann alles wieder an seinem angestammten Platz.

-ar

„Eric Hattan: Individuell“, Kolumba, 5/3€, bis 18 Jahre Eintritt frei, 12.7. bis 14.8.

