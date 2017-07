EAT, PLAY, LOVE 2017

Ausgabe Juli 2017

Leckeres Street Food, gute Musik und Wakeboardkünste zum Staunen

Ende August geht EAT, PLAY, LOVE in die zweite Runde. Fluffige Buns rollen über die Butterräder, handgemachtes Eis zerschmilzt auf der Zunge und Wakeboardkünstler präsentieren ihre waghalsigen Tricks. Ess-, Sport- und Tanzkultur vereinen sich hier zu einem zweitägigen Festival, das zum Verweilen und Genießen einlädt. Gutes Essen sollte bei solch einem Event natürlich nicht fehlen. Aus diesem Grund lädt das Street Food Festival Samstag und Sonntag jeweils ab 12:00 Uhr zum Schlemmen ein.

Als Hauptevent werden für dieses Festival einmal im Jahr die besten deutschen Wakeboarder an den Fühlinger See geholt, um die deutschen Meister in den Klassen Boys, Junior Men, Masters, Open Ladys und Open Men zu küren. Das Besondere beim EAT, PLAY, LOVE: Die offene Königsklasse Open Men ist mit einem Preisgeld von 3000 € dotiert und hier gehen auch internationale Spitzenathleten an den Start. Bei diesen Meisterschaften lässt sich also Wakeboarden auf internationalem Spitzenniveau bestaunen.

Neben gutem Street Food und spektakulärem Wakeboardsport bietet das EAT, PLAY, LOVE allen Tanzwütigen noch die passende Musik. Die Jungs von FREUNDE LEGEN AUF haben eine bunte Mischung aus Live-Acts, Bands und Djs ausgewählt. Unter anderem mit dabei sind die Berliner Katermukke-Freunde „Kotelett&Zadak“ und viele mehr.

EAT, PLAY, LOVE, 25.-27.8., Fühlinger See, Weitere Infos unter www.eatplaylove.de

