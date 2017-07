Ausgabe Juli 2017

Albert Hammond auf „Songbook Tour“

Aus der Feder von Albert Hammond stammen Klassiker wie Whitney Houstons „One Moment in Time“, Leo Sayers „When I Need You“, Starships „Nothing’s Gonna Stop Us Now“ oder Tina Turners „I Don’t Wanna Lose You“. Als Interpret seiner eigenen Songs gelangen dem mittlerweile 73-Jährigen Hits wie „Your World and My World“ oder „Where Were You“.

Albert Hammond, Fr 21.7., 20h, Kölner Philharmonie

