Ausgabe Juli 2017

Restauranttipps für die spanischen Momente

Die Sonne lacht wieder über Köln und die Temperaturen stehen denen in den mediterranen Regionen in kaum etwas nach. Wer sich nach einem ausgiebigen Sonnenbad also auch kulinarisch den südländischen Gefilden annähern möchte, dem empfehlen wir die Restauranttipps unserer Kollegen vom KStA. Leckere Tapas oder Paella lassen garantiert bei jedem wohlige Urlaubsgefühle aufkommen.

Die besten spanischen Restaurants in Köln findet ihr bei den Kollegen von ksta.de

