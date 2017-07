Ausgabe Juli 2017

Anzeige: Keine Höhenangst

„What are you afraid of? Snakes, spiders, planes? Maybe it’s your own mortalitiy. One thing that is for certain though is that we all have our fears. But I guess the question is: Do your fears motivate you or do they stand in the way of your dreams?“ Mit diesen Worten begannen Billy Talent den YouTube-Trailer zu ihrem aktuellen Album „Afraid Of Heights“. Der ganze Text, der es gewiss wert ist gehört zu werden, ist ein Manifest, das die Kanadier von einer neuen Seite zeigt: erwachsener, reifer, entschlossener, härter, gradliniger. Die neue Platte ist die toughste der Band, die allein in Deutschland über eine Million Alben verkauft hat. Vier Jahre sind vergangen, seit das Nummer-eins-Album „Dead Silence“ auf den Markt kam. Vier Jahre in denen viel passiert ist und in denen Billy Talent sich ganz grundlegende Fragen stellen mussten. Nicht zuletzt, da Schlagzeuger Aaron Solowoniuk aufgrund seiner MS-Erkrankung nicht mehr aktiv an den Album-Aufnahmen teilnehmen konnte – Ersatz fand sich mit Alexisonfires Drummer Jordan Hastings. Bei diesem Album geht es um Kämpfe, die inneren gleichermaßen wie jene mit der Gesellschaft, in der wir leben. Es geht darum, Fragen zu stellen, um Freundschaft und Loyalität, es geht darum, Verantwortung zu übernehmen, und es geht vor allem darum, sich bewusst dafür zu entscheiden die Dinge, die uns nicht passen und die uns nicht repräsentieren, nicht einfach hinzunehmen. „Afraid Of Heights“ lässt diese Entschlossenheit ganz klar durchklingen. Billy Talent zeigen mit ihrem fünften Studioalbum deutlich, dass Entwicklung auch nach 20 Jahren Bandgeschichte stetig möglich ist. Wer sich selbst von den Fortschritten der Band überzeugen will, sollte sich das Konzert in der Dortmunder Westfalenhalle nicht entgehen lassen.

Billy Talent, 7.8., 20h, Westfalenhalle 1, Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund, Tickets unter www.koelnticket.de.

