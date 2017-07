Besondere Veranstaltungsorte: Teil drei

Ausgabe August 2017

Egal ob ehemaliges Proviantamt oder früherer Luftschutzbunker –

die Domstadt weiß kulturell zu überzeugen.

Kulturbunker Mülheim

Der Kulturbunker Mülheim ist aufgrund seiner vielfältigen Räume und deren Nutzungsmöglichkeiten in seiner Multifunktionalität einzigartig für Mülheim. Es werden Räumlichkeiten für Partys und Konzerte aller Art, sowie Ausstellungen, Theateraufführungen, Lesungen, Seminare und anderes vermietet. Ziel des Kulturbunker Köln-Mülheim e.V. ist die Förderung der Kunst und Kultur in Mülheim, um somit die Begegnung von Menschen aller sozialer Schichten, Nationalitäten und Altersgruppen zu ermöglichen. Der Bunker mit einer Gesamtnutzungsfläche von etwa 2.000 Quadratmetern auf sechs Etagen wurde im Jahre 1943 als Luftschutzbunker im Zweiten Weltkrieg erbaut. Nach Kriegsende wurde er etwa zehn Jahre als Pension mit einem Tanzsaal geführt. In den 1960er-Jahren wurde er als Lagerraum genutzt, danach stand er mehr als zwei Jahrzehnte leer. Ende 1985 – mit Schließung des Stern-Kinos auf dem Clevischer Ring – gründete sich die Kulturinitiative Mülheimer Frechheit. Viele Mülheimer wollten nicht tatenlos zusehen, wie einer der letzten kulturellen Orte Mülheims von der Bildfläche verschwindet. Nach verschiedenen städtischen Angeboten brachte der Verein Zentrum für Arbeit und Kultur e.V. den Hochbunker ins Gespräch. Dank der Gründung des Trägervereins Kulturbunker Köln-Mülheim e.V., konnte das massive Betonbauwerk aufwendig renoviert werden. Seit dem Umbau wird der Bunker als Kulturzentrum genutzt.

INFO Kulturbunker Mülheim, Berliner Str. 20 (Mülheim), Tel. 61 69 26, www.kulturbunker-muelheim.de

Bürgerhaus Stollwerck

Ende der 1970er-Jahre entstand das Bürgerhaus Stollwerck im Zuge der Stadtsanierung des Severinsviertels auf dem Gelände einer ehemaligen Schokoladenfabrik, die auch namensgebend war. Die Sanierung des ehemaligen Fabrikgeländes machte 1987 einen Umzug in das Zeughaus an der Dreikönigenstraße notwendig – der Name blieb. In diesem roten Backsteinbau aus dem Jahre 1906, der ehemals als preußisches Proviantamt diente und später von der Bundespost als Lagerhaus genutzt wurde, entstand nach einem aufwendigen Umbau hinter denkmalgeschützten Fassaden auf ca. 6.400 Quadratmetern eines der größten Bürgerhäuser NRWs. Auf fünf Etagen bietet es die unterschiedlichsten Nutzungsmöglichkeiten. Es ist ein beliebter sozio- kultureller Treffpunkt und gleichzeitig eine feste Institution im Kölner Kulturleben. Die Räume können für öffentliche Veranstaltungen, aber auch für private Feiern angemietet werden. Als Besonderheit bietet das Haus Musikproberäume und Ateliers für bildende Künstler. Das Stollwerck wartet mit einer Vielzahl unterschiedlicher kultureller Veranstaltungen auf: Ob Konzerte, Partys, Kabarett, Theater, Lesungen oder Kunstausstellungen – hier findet jeder etwas. Daneben gibt es ein umfangreiches Kursangebot: mit Tanz, Musik, Sport, Sprache oder Kunst. Für Veranstaltungen stehen ein großer Saal für bis zu 500 Personen, ein etwas kleinerer Partysaal für bis zu 200 Personen sowie das Theater 509 mit etwa 80 Plätzen zur Verfügung.

INFO Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstr. 23 (Altstadt-Süd), Tel. 991 10 80, www.buergerhausstollwerck.de

