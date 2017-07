Kunstorte: Teil zwei

Ausgabe August 2017

Im zweiten Teil unserer „Kunstorte“ schauen wir uns das Kölner Umland genau an. Diese besonderen Orte der Kunst sind nicht nur attraktive Ausflugsziele – sie tragen zur kulturellen Bildung ihrer Besucher bei. Ob am Niederrhein, im Bergischen oder in der Eifel: um Kunst zu genießen muss es nicht immer die große Stadt sein. Im nächsten Heft schließt die Reihe dann mit Kirchen und weiteren Gotteshäusern, in denen Ausstellungen stattfinden.

Museum Insel Hombroich

Das Museum Insel Hombroich ist ein Ensemble aus Kunst, Architektur und Natur. In zehn Pavillons, die zugleich begehbare Skulpturen und Ausstellungsräume sind werden u.a. Werke von Hans Arp, Yves Klein, Henri Matisse, Rembrandt sowie Khmer-Skulpturen und archäologische Stücke präsentiert. In den benachbarten Kunstorten Raketenstation Hombroich (eine ehemaligen Nato- Basis) und Kirkeby-Feld finden zudem Sonderausstellungen statt.

Info: Minkel 2, 41472 Neuss, Tel. 02182-887 40 00, Ö: tägl. bis Sept. 10-19h, bis März 10-17h; 15/7,50€ (Mo-Fr) & 20/10€ (So/Sa); Raketenstation Hombroich, Ö: 9-19h; Kirkeby-Feld, Ö: 12-18h, 5/2,50€ www.inselhombroich.de

Kunstmuseum Villa Zanders

Im Mittelpunkt des Kunstmuseums Villa Zanders steht die Sammlung „Papier als künstlerisches Medium“, denn die städtische Galerie ist in der einstigen Villa der Papierfabrikantenfamilie Zanders untergebracht. Im Erdgeschoss gibt es Werke der Düsseldorfer Malerschule zu sehen, oben werden Wechselausstellungen gezeigt.

Info: Konrad-Adenauer-Platz 8, Tel. 02202-14 23 34, Ö: Di/Mi & Fr/Sa 14-18h, Do 14-20h, So 11-18h, 4/2€, www.villa-zanders.de

Bayer Erholungshaus

Bereits seit 1907 engagiert sich die Bayer AG kulturell. Bayer richtet im unternehmenseigenen Theater- und Konzerthaus heute jährlich rund 100 Veranstaltungen in den Sparten Musik, Tanz, Theater und Kunst aus. Ein Kinder- und Jugendprogramm, theater- und kunstpädagogische Workshops sowie die stARTacademy, ein Förderformat für hochtalentierte junge Künstler, ergänzen die Arbeit.

Info: Nobelstr. 37, 51373 Leverkusen, Reservierung unter Tel. 0214-30-41284, Ö Ausstellung Sa/So 11-17 & jew. eine Stunde vor Vorstellungsbeginn, www.kultur.bayer.de

Arp Museum Bahnhof Rolandseck

Das Gebäudeensemble des Arp Museums besteht aus dem klassizistischen Bahnhof und einem in das natürliche Gelände hineingearbeiteten Neubau. Hauptanliegen ist die Präsentation des Werks von Hans Arp und Sophie Taeuber- Arp. Doch auch der Vermittlung von Kunsttechniken und dem Dialog mit zeitgenössischer Kunst wird viel Bedeutung beigemessen.

Info: Hans-Arp-Allee 1, Tel. 02228-94 25 16, Ö: Di-So 11-18h, 9/7€, bis 12 Jahre Eintritt frei, www.arpmuseum.org

Max Ernst Museum

Brühl ist die Heimatstadt von Max Ernst. Deswegen ehrte die Stadt ihren berühmtesten Sohn mit einem Museum. Die Sammlung umfasst Werke aus rund 70 Schaffensjahren des Dadaisten: die dadaistischen Aktivitäten im Rheinland, die Beteiligung an der surrealistischen Bewegung in Frankreich, das Exil in den USA und die Rückkehr nach Europa. Wechselnde Sonderausstellungen präsentieren Künstler von der Vergangenheit bis zur Gegenwart.

Info: Comesstr. 42/Max-Ernst-Allee 1, Tel. 02232-579 30, Ö: Di-So 11-18h, 7/4€, während Wechselausstellungen 8,50/5€, www.maxernstmuseum.lvr.de

Skulpturenpark Waldfrieden

Mitten in Wuppertal liegt der Skulpturenpark Waldfrieden, den der britische Bildhauer Tony Cragg 2008 eröffnete. Auf Wiesen, inmitten des Waldes, werden rund vierzig Skulpturen ausgestellt, die neben Plastiken von Tony Cragg auch Werke anderer Künstler der Gegenwart umfasst. In den beiden gläsernen Pavillons finden ganzjährig hochkarätige Wechselausstellungen statt. In den Sommermonaten erklingen im Park zudem die Klangart- Open-Air-Konzerte.

Info: Hirschstraße 12, 42285 Wuppertal, Tel. 0202-47 89 81 20, Ö: Di-So 10-19h (bis Okt.) & Fr-So 10-17h (bis Febr.), 12/9€, www.skulpturenpark-waldfrieden.de

Museum Morsbroich

Das Museum im Schloss Morsbroich ist fokussiert auf Pop-Art, Monochromie, analytische Malerei, Nouveau Realisme und zeitgenössische Künstler. Jedes Jahr gibt es zusätzlich drei Wechselausstellungen zur zeitgenössischen Kunst und zwei Ausstellungen in der Grafiketage, die das Angebot ergänzen. Auch sehenswert: die Skulpturensammlung im Schlosspark.

Info: Gustav-Heinemann-Str. 80, Tel. 0214-85 55 60, Ö: Di/Mi & Fr-So 11- 17h, Do 11-21h, 5,50/4€, www.museum-morsbroich.de

