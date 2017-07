Ausgabe August 2017

R: Barry Jenkins, VÖ: 25.8.; FSK: 12

Moonlight erzählt die berührende Geschichte des jungen Chiron, der in einem Problemviertel am Stadtrand von Miami aufwächst. Der Film begleitet entscheidende Momente in Chirons Leben von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter, in denen er sich selbst entdeckt, für seinen Platz in der Welt kämpft, seine große Liebe findet und wieder verliert. Regisseur Barry Jenkins hat mit Moonlight ein Meisterwerk geschaffen, das 2017 mit dem Oscar als bester Film ausgezeichnet wurde.

Wir verlosen 3 DVDs.

Teilnahmeschluss ist der 25.8.

