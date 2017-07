Ausgabe August 2017

Anzeige: Die „ZeitBlende“ im LVR-Freilichtmuseum Kommern erinnert an das Jahr 1967.

Am 19. und 20. August erinnert das LVR-Freilichtmuseum Kommern zum neunten Mal an Ereignisse, Lebensverhältnisse und Lifestyle vor genau 50 Jahren: Die „ZeitBlende 1967“ bietet ein vielfältiges Programm u.a. mit Oldtimer-Schau, mehreren Bands, Tanzrevue „Summer of Love“ sowie vielen Mitmachaktionen für kleine und große Gäste.

„ZeitBlende 1967“, 19. + 20.8., LVR-Freilichtmuseum Kommern, Weitere Infos: www.kommern.lvr.de

