Tanz von Weltformat

Ausgabe August 2017

Das Alvin Ailey American Dance Theater kommt nach Köln

Die international erfolgreichste Tanzcompany der Vereinigten Staaten gastiert in diesem Sommer in ausgewählten Städten im deutschsprachigen Raum. Das weltberühmte Ensemble aus über 30 Tänzerinnen und Tänzern wird zum Kölner Sommerfestival in der Kölner Philharmonie zu Gast sein. Im Zentrum des Programms steht in allen Tourstädten Alvin Aileys Meisterwerk Revelations. Der Klassiker aus dem Jahr 1960 führt tief in den Süden Amerikas und zelebriert das afroamerikanische Erbe in Bildern von zeitloser Schönheit und Eleganz.

Von Modern Dance bis Hip-Hop

Mit Beweglichkeit und tiefem Ausdrucksvermögen wechseln die über 30 Tänzerpersönlichkeiten des Alvin Ailey American Dance Theaters geschmeidig zwischen den Stilen und überzeugen als Ensemble und durch individuelle Perfektion. Ihre tänzerische Bandbreite reicht von Modern Dance bis Ballett und Hip- Hop. Die Company, die sich auch unter der künstlerischen Leitung von Robert Battle weiter dem Erbe ihres 1989 verstorbenen Gründers Alvin Ailey verschrieben hat, zählt heute mehr als 200 Werke zu ihrem Repertoire.

Aileys Vermächtnis„ Dance is for everybody“

Mit der Gründung seiner Company vor über 50 Jahren veränderte Alvin Ailey den Tanz für alle Zeiten. Schnell entwickelte sich sein Ensemble zu einem wahren Wunder an Kraft, Anmut und Eleganz. Bis heute ist das Vermächtnis des Tanz-Visionärs ein lebendiges Sinnbild für die Freude am Leben. „Dance is for everybody“ – diese Vision ihres Gründers Alvin Ailey ist auch im Herzen New Yorks Wirklichkeit geworden. 2004 eröffnete hier mit dem Joan Weill Center ein lebendiges Zentrum für Tanz. Allein in der hier ansässigen Ailey School werden jährlich 5.000 Tanzschüler unterrichtet – vom Anfängerkurs bis hin zur professionellen Ausbildung. Darüber hinaus bietet die Ailey Extension ein breitgefächertes Tanzund Fitnessangebot für alle.

Weltweite Erfolge als Botschafter des Tanzes

Mit bislang 25 Millionen Zuschauern in 71 Ländern ist das Alvin Ailey American Dance Theater die international erfolgreichste Tanzcompany der Vereinigten Staaten. Der US-Kongress verlieh ihr 2008 den Titel „Cultural Ambassador to the World“. Damit würdigte er die Verdienste für die afroamerikanische Kulturgeschichte und das moderne amerikanische Tanzerbe. Für ihr herausragendes Gastspiel am Londoner Sadler’s Wells wurde sie im Februar 2017 für den renommierten Olivier Award nominiert.

Alvin Ailey American Dance Theater, 8.-13.8., Di-Fr 20h, Sa + So 14h + 20h, Kölner Philharmonie, www.alvinailey.de und www.bb-promotion.com

