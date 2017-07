Ausgabe August 2017

Anzeige: Deutschlands größtes YouTube-Treffen

In wenigen Wochen treffen sich in Köln, parallel zur Videospielmesse gamescom, über 300 YouTube-Stars und 15.000 Fans auf den VideoDays. Über zwei Tage verwandelt sich die Kölner LANXESS arena zum Hotspot von Deutschlands größten Fan-Communities und Social-Media-Größen wie Mike Singer, Melina Sophie, Felix von der Laden, ConCrafter und Newcomern wie Bars and Melody aus England. Zum 10. Jubiläum wartet das zweitägige Festival mit exklusivem Bühnenprogramm, dem MagentaMusik 360-Livestream, Live-Acts aus Musik, Comedy und Gaming, sowie zahlreichen Meet & Greets mit den bekanntesten deutschen YouTube-Größen auf.

VideoDays 2017, 24. & 25.8., 13 + 10h, LANXESS arena, www.videodays.eu

