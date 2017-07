VORFREUDE genießen!

Ausgabe August 2017

Anzeige:

Cologne Music Festival

Vom 16. bis zum 20. August bringt das c/o pop Festival internationale Stars, gefeierte Newcomer und noch unbekannte Geheimtipps auf die Kölner Musikbühnen! Mit dabei u.a. AnnenMayKantereit, Moderat und James Vincent.

16.-20.8., div. Locations



Springinsfeld Festival

Ein neues elektronisches Festival feiert in Köln seine Premiere – das Springinsfeld . Mit dabei auf zwei Stages

u.a. Fritz Kalkbrenner, Alle Farben und Martin Solveig.

19.8., Fühlinger See, Regattainsel

Köln Düsseldorfer



Das Sommerprogramm der KD beinhaltet für jeden Geschmack etwas: Ob Comedy bei Nightwash (3.9.), bezaubernde Stimmen beim Jugendchor St. Stephan (17.9.) oder klassische Töne bei The Chambers (15.10.)

Div. Termine, Köln Düsseldorfer

30. Kölner Sommerfestival

Wie jeden Sommer wartet die Kölner Philharmonie auch in diesem Jahr mit einer hochkarätigen Sommerbespielung auf: Familie Flöz, Shadowland 2, Alvin Ailey und Tanguera.

22.7.-20.8., Kölner Philharmonie

Diverse Termine

7.8., TOO MANY ZOOZ, Club Bahnhof Ehrenfeld Köln

24.8., VIDEO DAYS 2017, LANXESS arena Köln

26.8., BLÄCK FÖÖSS, Open Air am Tanzbrunnen Köln

31.8., WORKOUT COLOGNE – AFTERWORK @ PLAYA, Playa in Cologne

2./3.9., JECK IM SUNNESCHING, div. Locations Köln

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!