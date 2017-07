Der Krieg in der Kunst

Ausgabe August 2017

Erinnerung an Luise Straus-Ernst

Luise Straus-Ernst, die erste Frau von Max Ernst, leitete im Ersten Weltkrieg kommissarisch das Wallraf-Richartz-Museum, mischte als Dadaistin die Kunstszene auf und wurde 1944 in Auschwitz ermordet. Die Schau „1917 – In Erinnerung an Luise Straus-Ernst“ im Wallraf-Richartz-Museum fragt nach der Motivation, mit der sie sich dem Thema „Krieg in der Kunst“ widmete und rekonstruiert eine von ihr gezeigte Sonderschau aus dem Jahr 1917 mit Blättern von u.a. Dürer, Goltzius und Callot.

„1917 – In Erinnerung an Luise Straus–Ernst Die Rekonstruktion ihrer Kriegsausstellung im Wallraf“, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Tel. 0221-22 12 11 19, Di-So 10-18h, 9/5,50€, bis 10.9.

