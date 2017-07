Die Kämpfe der 68er

Ausgabe August 2017

Fotografien von Ludwig Binder

Sie protestierten gegen starre Strukturen an den Universitäten, den Vietnamkrieg, die rigide Sexualmoral und das Schweigen der Kriegsgeneration zum Nationalsozialismus: Zehntausende Studenten gingen auf die Straße, die Generation der „68er“ wurde zum Begriff. Das Haus der Geschichte in Bonn zeigt in der Ausstellung „Revolte! Fotografien von Ludwig Binder 1967/68“ über 100 Arbeiten von Ludwig Binder, der die Proteste der 68er in eindrucksvollen Fotos festhielt.

„Revolte! Fotografien von Ludwig Binder 1967/68“, Haus der Geschichte Bonn, Di-Fr 9-19h, Sa-So 10-18h, Eintritt frei

