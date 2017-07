Home & Style

Ausgabe August 2017

Design meets Fashion: Möbel und Mode – Premiere für ein neues Bett in Köln

Mode und Möbeldesign scheinen auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun zu haben. Wer nicht nur im Kleiderschrank Wert auf Stil legt, findet von Modelabeln mittlerweile auch Produkte für die eigenen vier Wände. So präsentierte Deutschlands größter Schuhhersteller Birkenstock auf der diesjährigen imm cologne erstmals eine eigene Bettenkollektion. Gemeinsam mit dem Möbelhersteller ADA aus Österreich präsentierte Birkenstock Schlafsysteme in Premiumqualität. Der Schritt vom Fußbett zum Bett scheint naheliegend – sind die neuen Betten, Matratzen und Lattenroste doch anatomisch so geformt, dass sie einen gesunden und erholsamen Schlaf fördern sollen.

Begehrte Objekte zum Dekorieren

Mit Knoten im Kissen Richtung Köln unterwegs

Mit der Gemütlichkeit sind auch Accessoires und Objekte zum Dekorieren wieder angesagt und liegen entsprechend stark im Trend. Diese kleinen Dinge reflektieren Stil und Persönlichkeit ihrer Besitzer und machen aus einer Wohnung ein Zuhause. Mit dem Trend zum Dekorieren erleben auch jene Möbel ein Comeback, die den Lieblingsstücken eine angemessene Bühne geben. Auf der diesjährigen imm cologne thronte meist eine Schale oder ein Kerzenleuchter auf dem Couchtisch, klemmten Bücherberge im Regal oder klammerte sich ein Holz-Affe an den Garderobenspiegel. So ergänzen gerade einige der angesagtesten imm cologne- Aussteller ihr Angebot um neue Deko-Ideen.

Möbel mit Geschichte

Geflecht-Möbel aus Kolumbien

Für die Entwicklung einer kompletten Home Collection für ames beschritt Sebastian Herkner neue Wege. So suchte er die Zusammenarbeit mit kolumbianischen Kunsthandwerkern und fand sie in Santa Marta in der kolumbianischen Karibik. Das bekannte „Momposino“-Geflecht wird in diesem Landstrich Kolumbiens schon in der Schule als Handwerk gelehrt. Zusammen mit Herkner testeten sie ein Wochenende die beste Methode, um die von dem deutschen Designer entworfenen, runden Formen zu realisieren.

Begegnung im Freien

Outdoor-Session bei Früh auf dem Höhepunkt

Einer der wohl schönsten Ausblicke auf den Kölner Dom ist mittlerweile kein Geheimtipp mehr: Von der Früh-Lounge des gleichnamigen und beliebten Bierbrauerei-Ausschanks hat man ihn ganz nah vor sich. Der lichtdurchflutete Raum mit seiner breiten, bodentiefen Fensterfront befindet sich auf der 6. Etage über den Dächern Kölns und bietet einen spektakulären Blick auf den Kölner Dom. Auf der Terrasse unterhalb der Kölner Domspitzen lädt das neue Outdoor-Sofa Grand Weave zum Verweilen bei Kölsch & Co. ein: Die Verarbeitung moderner, wetterresistenter Materialien macht den natürlichen Charme der neuen Kollektion von Gloster aus.

