Kälber aus Gips

Ausgabe August 2017

Skulpturen von Aleksandra Domanovic

Für die Ausstellung „Kalbträgerin“ in der Bundeskunsthalle beschäftigte Aleksandra Domanovic´ sich mit einem Experiment, in dem es um die Züchtung von Merkmalen bei Rindern, wie das Fehlen von Hörnern, geht. Sie überträgt das Thema auf Skulpturen, die sie mit Hilfe des Computers modelliert, im 3D-Druckverfahren herstellt und in synthetischem Gips abformt. Ihre ‚Votivstelen‘ aus Corian sind transformierte & abstrahierte Darstellungen des Moschophoros (Kalbträger) aus dem 6. Jh. v. Chr., der im Perserschutt 1866 gefunden wurde.

Aleksandra Domanovic’ – Kalbträgerin, Bundeskunsthalle Bonn, Di-Mi 10-21h, Do-So 10-19h, 4/3€, bis 24.9.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!