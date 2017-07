RheinlandCard: 50 Mal freier Eintritt

Ausgabe Juli 2017

Zahlreiche Ausflusziele und Attraktionen

Das hat es so noch nicht gegeben: Die RheinlandCard ist in 2017 die neue lokale Freizeitkarte mit der Sie richtig sparen können. „Ein Preis. Viel Freizeit.“ – unter diesem Motto bietet die RheinlandCard kostenfreien Eintritt zu zahlreichen Ausflugszielen und Aktivitäten im Rheinland – und sogar darüber hinaus. Ob Movie Park in Bottrop, diverse Spaßbäder in Hürth, Frechen und Bornheim, die Skihalle in Neuss, Sea Life in Königswinter, die LVR Museen, der Hochseilgarten K1 in Odenthal oder weitere Kletterparks in Düsseldorf und Viersen – das breite Repertoire mit rund 50 Freizeitangeboten bringt nicht nur Familien großen Spaß.

Was kostet die RheinlandCard?

Die neue lokale Freizeitkarte kostet 59,90 Euro für Erwachsene und 44,90 Euro für Kinder im Alter zwischen vier und zwölf Jahren. Sie kann das komplette Kalenderjahr über genutzt werden. Der freie Eintritt gilt einmal pro Angebot und Karte. Abonnenten von Kölner Stadt-Anzeiger, Express und Kölnische Rundschau erhalten einen zusätzlichen Rabatt von fünf Euro auf die Karte. Die RheinlandCard kann ab sofort online unter www.rheinlandcard.de und telefonisch unter 0221/567 97 499 bestellt werden. Zusätzlich ist sie bei allen Servicecenter des ADAC, KölnTourismus und an allen bekannten Vorverkaufsstellen von KölnTicket, Bonnticket und Westticket erhältlich.

„Wir fördern den Ausflugstourismus in unserer schönen Region“

„Mit der RheinlandCard möchten wir die Region, unsere Partner und die Menschen zusammenbringen. Wir bieten ein neues, im Rheinland einzigartiges Angebot für Kunden jeden Alters und fördern den Ausflugstourismus in unserer schönen Region“, so Carsten Groß, Geschäftsführer DuMont Shop. Weitere Informationen rund um die Freizeitkarte, die einzelnen Attraktionen und hilfreiche Anfahrtstipps finden Sie im Booklet und auf der Website www.rheinlandcard.de.

Drei schöne Ausflugsideen mit der RheinlandCard

Schwimmen mit der RheinlandCard

„Pack die Badehose ein…“ In Köln und in der Region gibt es eine große Auswahl an Hallenbädern mit teils besonderem Angebot – wie Warmbadetagen, Saunen oder Wellengang. Mit der RheinlandCard haben Sie in vielen Bädern der Region freien Eintritt. Mit dabei sind das Familienbad „De Bütt“ in Hürth, das „Fresh open“ in Frechen, das HallenFreizeitBad in Bornheim und das Splash in Kürten.

Natur erleben mit der RheinlandCard

Greifvögel, Koalas, exotische Fische: Mit der RheinlandCard bekommen Sie für viele Zoos und Erlebniswelten tolle Vergünstigungen – unter anderem für den Zoo Duisburg, das Sealife in Königswinter und die Falknerei Pierre Schmidt in Gymnich. Wem der Sinn mehr nach Action steht, für den ist der Movie Park Germany in Bottrop-Kirchhellen genau das richtige. Kölner und Köln-Entdecker können mit der RheinlandCard kostenlos mit dem „Schoko-Express“ und dem „Zoo-Express“durch die Stadt fahren.

Sportlich und aktiv mit der RheinlandCard

Auch wer es lieber aktiv mag, kommt mit der RheinlandCard voll auf seine Kosten. Der Adrenalin Park Köln bietet für alle RheinlandCard-Inhaber ein Paintball-Schnupperpaket oder eine Runde Lasertag. In Elsdorf wartet eine Trend- und Funsportart aus Schweden auf Sie: Fußball-Golf. Und in Odenthal können Sie im K1 Hochseilgarten & Kletterwald in den Baumwipfeln kraxeln.

Alle Partner der RheinlandCard

Familienbad – De Bütt | Hürth

Otto-Maigler-See | Hürth

Fresh Open | Frechen

Hallenbad Bornheim | Bornheim

Splash! | Kürten

UFA Show & Factual | Köln

Zoo Duisburg | Duisburg

Falknerei Pierre Schmidt | Erftstadt

Gut Clarenhof | Frechen

Movie Park Germany | Bottrop

Sea Life Germany | Königswinter

Sea Life Germany | Oberhausen

Erlebniswelt-Eifeltor | Mechernich

Wassererlebnispark | Erftstadt

Wolters Bimmelbahnen | Köln

Legoland Discovery Centre | Oberhausen

Adrenalin Park | Köln

Clip ’n Climb | Viersen

Fußballgolf | Elsdorf

Hochseilgarten K1 | Odenthal

Adventuregolf | Neunkirchen

Jahngolf | Langenfeld

Jever Fun Skihalle | Neuss

Kletterwald Niederrhein | Viersen

Konzept Golf | Frechen

LaserTag | Bochum

LaserTag | Dortmund

LaserTag | Köln

LaserTag Evolution | Düsseldorf

Tummel Dschungel | Bergisch Gladbach

Kletterhalle MOVE | Düsseldorf

Bundeskunsthalle | Bonn

Burg Satzvey | Mechernich

Das Erftmuseum | Erftstadt

FF STADTFÜHRUNGEN | Köln

Frauenmuseum | Bonn

Freilichtmuseum | Kommern

Industriemuseum | Bergisch Gladbach

Freilichtmuseum | Lindlar

Industriemuseum | Euskirchen

Industriemuseum | Ratingen

Industriemuseum | Solingen

Kunstsammlung NRW | Düsseldorf

Industriemuseum | Engelskirchen

LandesMuseum Bonn | Bonn

Max Ernst Museum | Brühl

Neanderthal Museum | Mettmann

Schloss Drachenburg | Königswinter

RömerWelt | Rheinbrohl

