Sommer Köln: The Boxer/ La Terrra Nuova

Ausgabe August 2017

Auch im kulturbeflissensten Kölner steckt letztlich ein Südländer, der die Sommermonate am liebsten im Freien verbringt. Was liegt da näher, als die Kultur an die frische Luft zu holen? Noch bis September werden im Rahmen von Sommer Köln internationale Theaterproduktionen als Open Air-Aufführungen gezeigt. Am 9.8. etwa gastiert vor dem Schokoladenmuseum das italienische Oplas Teatro. Im Gepäck haben sie einen 1997 uraufgeführten Dauerbrenner: „La Terra Nuova“ basiert auf Motiven von „Schwanensee“. Im Vorprogramm zeigt das Rope Theatre mit „The Boxer“ einen unvergesslichen Drahtseilakt. -da

Platz am Schokoladenmuseum, 9.8., 20.30/21h

