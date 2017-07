Ausgabe August 2017

Wer Lust auf eine wirklich neue Lieblingsband hat, sollte beim Newsides Festival am Mirker Bahnhof vorbeischauen. Die Utopiastadt bietet am 26.8. mit ihrer Veranstaltung Newcomern von jung bis alt eine Bühne. Als Valentina Villa, Bundesfreiwillige und jetzige Organisatorin, vor 3 Jahren selbst einen Ort zum Auftreten suchte, war die Auswahl eher mager für Hobby-Musiker. Kurzerhand rief sie das Newsides Festival ins Leben. Das kam so gut an, dass es dieses Jahr bereits zum dritten Mal stattfindet. Es spielen Bands wie Zeitgeist, Unplanbar oder Act of Apathy. Neben der genialen Kulisse des alten Bahnhofs stellen die Bands ihre Spielfreude unter Beweis und machen Lust auf mehr neue Musik. AS

Newsides Festival: 26.8 14-22 Uhr, Utopiastadt, Mirker Bahnhof, Wuppertal

Ein Beitrag von coolibri Düsseldorf.

