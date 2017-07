Ausgabe August 2017

Gratis Comedy mit Christin Jugsch

„Schauspielerin, Moderatorin, Stand-up-Comedienne und freches Ding“ – so beschreibt sich das Nordlicht Christin Jugsch. Die Gründerin des Bremer Comedy-Labels „Lachen ist Bremer Recht“ bespielt in ihrer Heimatstadt die Kleinkunstbühnen und schickt sich nun an, mit ihrem Programm das Kölner Publikum zu begeistern.

Christin Jugsch, Fr 28. + Sa 29.7., 22h, WirtzHaus

