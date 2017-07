Frischluft-Jazz

Ausgabe August 2017

Wer wissen will, was ein Daumenklavier ist, sollte zum Hofgarten Open Air kommen und dem Musiker Adjiri Odametey lauschen. Er und viele andere Jazzmusiker spielen vom 29.7 bis zum 19.8 jeden Samstag im Musikpavillon. Dieser ist traditionell zwischen dem Schauspielhaus und Schloss Jägerhof zu finden. Bei malerischer Stimmung macht die Band Thomas Sliffing Electric Flow am 29. Juli den Anfang, es folgen Masaa am 12.8 und der weltbekannte Schlagzeuger Al Foster mit seiner Band am 5.8. Der Hofgarten zeigt sich vielzeitig und offen, neben klassischem Jazz findet man auch Bands wie Pascuala Ilabaca y Fauna aus Chile, welche Rock und Pop mit traditionellen Stücken mischen. AS

Hofgarten Open Air: 29.7-19.8, jeweils 15 Uhr, Musikpavillon Hofgarten, www.jazz-schmiede.de

Ein Beitrag von coolibri Düsseldorf.

