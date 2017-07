Sommer, Schloss und Kaktus

Ausgabe August 2017

Eine Mischung aus Rock, Rap und Comedy bringen die Macher der Sommermusik Schloss Rheydt vom 18. bis zum 27. August auf die Bühne. Zu Gast in der Wasserschloss-Kulisse ist am 23. August unter anderem Helge Schneider, der mit „Sommer, Sonne, Kaktus“ den passenden Soundtrack zur Jahreszeit liefert. Doch damit nicht genug. Eine hanebüchene Geschichte hat er im Rahmen seiner aktuellen Tour „240 Jahre singende Herrentorte“ außerdem im Gepäck. Der Nachfahre der Herrentorte und Sohn des, so die Legende, völlig unmusikalischen Heinz und der Finanzamtsangestellten Anneliese, besticht mit trockenem Charme und jazzigen Tönen. Außerdem dabei: Alphaville (19.8.), das Glenn Miller Orchestra (20.8.) und Flo Mega & The Ruffcats (25.8.). AS

Sommermusik: 18.-27.8,Schloss Rheydt , Mönchengladbach; www.sommermusik-mg.com

Ein Beitrag von coolibri Düsseldorf.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!