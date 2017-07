Wasser ist Leben

Ausgabe August 2017

Kölner Zoo zeigt mit außergewöhnlichem Video seine Tiere beim Trinken

Was haben Kölns Zoodirektor Prof. Theo B. Pagel, Elefantenbulle „Rajendra“, Löwendame „Gina“ und Poitou-Esel „Jacques“ bei aller Unterschiedlichkeit gemeinsam? Sie brauchen Wasser zum Leben. „Wasser ist unser gemeinsames Elixier. Wir allen müssen trinken“, erklärt Theo Pagel. „Umso wichtiger ist der Schutz der natürlichen Ressourcen. Mensch wie Tier müssen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Sonst ist auf der Erde kein Leben möglich.“

Der Kölner Zoo setzt beim Betrieb seiner Tier- und Besucheranlagen auf moderne Wasser- und Energiespartechniken. „Wir wollen die natürlichen Ressourcen so gut es geht schonen. Zugegeben: In einem Zoo mit seinen ganzjährig geöffneten Warmhäusern und ,eigenwillig‘ agierenden Protagonisten wie Gorilla oder Giraffe ist das nicht immer ganz einfach. Aber mit Einfallsreichtum und dem tollen Engagement unserer Mitarbeiter schaffen wir das dennoch“, sagt der Kaufmännische Zoovorstand Christopher Landsberg. Aktuell treibt der Zoo innovative technische Lösungen im Bereich der Abwasserentsorgung voran. Als Bestätigung ist der Kölner Zoo jüngst vom Landesumweltministerium mit dem Prädikat „Ökoprofit-Betrieb“ ausgezeichnet worden.

Der Kölner Zoo zeigt seine Tiere in dem Video-Clip in ungewöhnlicher „Von unten nach Oben“-Perspektiv aus wenigen Zentimetern Nähe. Zoo-Mitarbeiter haben dafür eine Kamera auf dem Boden eines Trichters montiert. Die Konstruktion wurde anschließend mit Wasser befüllt und in die einzelnen Anlagen gestellt. Herausgekommen sind eindrucksvolle Bilder exotischer Tiere und ihrer verschiedenen Trinktechniken. Zu sehen sind u.a. Löwe, Tiger, Trampeltier, Bonobo, Elefant, Bison, Onager, Tapir, Waschbär sowie der FC-Geißbock Hennes VIII. – und damit die ganze Tiervielfalt des Kölner Zoos, der einer der artenreichsten Deutschlands ist.

Das gut zweiminütige Video ist ab sofort auf dem Facebook- und Youtube-Kanal des Zoos sowie auf der Landing-Page der Zoo-Website zu sehen:

www.facebook.com/zoo.koeln/?ref=aymt_homepage_panel

www.youtu.be/URTtOVo0SbI

www.koelnerzoo.de

