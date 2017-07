Vorschau: Schauspiel Köln

Ausgabe August 2017

Neue Spielzeit enthält zahlreiche Highlights

Die spielfreie Zeit im Schauspiel Köln hat begonnen. Bis zum 16. September muss nun gewartet werden bis die neue Spielzeit 2017/18 mit einem großen Theaterfest begrüßt wird. Ab 15 Uhr wird es dann ein Fest für die ganze Familie im Depot und im CARLsGARTEN geben. Einen Tag darauf zeigt das Oldschool-Ensemble um 17 Uhr seine dritte Produktion „Wenn ich nicht hier bin“, ebenfalls im CARLsGARTEN.

Am 22. September wird die Spielzeit mit der Premiere von „Peer Gynt“ in der Regie von Stefan Bachmann im Depot 1 offiziell eröffnet: Peer Gynts Odyssee beginnt in dunklen, norwegischen Berglandschaften. Hier wächst der Bauernsohn mit seiner Mutter auf, verarmt, von der Dorfgesellschaft ausgestoßen und verlacht. Er flüchtet sich in seine Fantasie, in Tagträume und Lügenmärchen, glaubt sich zu Höherem berufen, Kaiser der Welt will er werden, und bald schon geht seine Reise los.

Am 23. September wird „Frau Schmitz“, inszeniert von Rafael Sanchez in der Außenspielstätte am Offenbachplatz aufgeführt. Mit „Frau Schmitz“ hat der Schweizer Romancier, Essayist und Dramatiker Lukas Bärfuss eine Farce über die Arbeitswelt in Zeiten des Neoliberalismus geschrieben – über ihr unerbittliches Streben nach Verwertbarkeit und den Umgang mit menschlichen Ressourcen. Gleichzeitig ist das Stück eine komische wie böse Abrechnung mit Rollenbildern, Zuschreibungen und Vorurteilen.

Das Depot 2 eröffnet am 7. Oktober mit „Occident Express“: Haifa flüchtet gemeinsam mit ihrer Enkelin Nassim über die Balkanroute nach Europa. Es soll die einzige und letzte Reise ihres Lebens sein. Sie lässt das vom Krieg verwüstete Land und drei Söhne im Kampf zurück. Über die Türkei, Griechenland, Mazedonien, Serbien, dem Kosovo, Ungarn, die Slowakei und Leipzig gelangen Großmutter und Enkelin schließlich „auf die andere Seite“. Nach „Lehman Brothers“ ist Occident Express“ das zweite Stück von Stefano Massini, das am Schauspiel Köln zu sehen ist. Die deutsche Erstaufführung inszeniert der Hausregisseur Moritz Sostmann.

Im Depot 1 geht es am 14. Oktober mit „Romeo und Julia“ in der Regie von Pınar Karabulut weiter. „Ich persönlich freue mich ganz besonders auf ‚Romeo und Julia‘ von William Shakespeare. Pinar Karabuluts großer szenischer Einfallsreichtum und ihr überraschender Blickwinkel auf klassische Texte finde ich sehr gut. Ich denke wir werden damit nicht nur unser Stammpublikum, sondern auch viele Jugendliche und junge Erwachsene begeistern“, so Stefan Bachmann, Intendant des Schauspiel Köln.

Über das genaue Programm informiert die Webseite des Schauspiel Köln: www.schauspiel.koeln. Die Vorverkaufskasse und der Aboservice sind in den Ferien montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr telefonisch und per E-Mail an tickets@buehnen.koeln erreichbar. Der Vorverkauf für die Vorstellungen im September und Oktober beginnt am 29. August.

