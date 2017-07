Vorschau: Oper Köln

Ausgabe August 2017

Jung und international

Der internationale Rang der Oper Köln hat sich seit der feierlichen Eröffnung 1957 immer wieder manifestiert. Damals traten den Kölner Produktionen wie zum Beispiel „Oberon“ mit Leonie Rysanek und Karl Liebl und der Uraufführung von Wolfgang Fortners „Bluthochzeit“ u.a. Gastspiele der Mailänder Scala mit Maria Callas und des Balletts der Pariser Opéra an die Seite. Eine profilierte Ensemble-Zusammensetzung ergänzt durch die gastweise Verpflichtung hochkarätiger Sängerprominenz ist seit jeher entscheidendes Kriterium für die Arbeit des Hauses.

Die Oper Köln ist aktuell Ort für relevantes und innovatives Musiktheater von höchster Qualität. Das Haus hat unter der jetzigen Intendantin Dr. Birgit Meyer den Anspruch, ein offenes Opernhaus für die Bürger Kölns zu sein und versteht sich aus seiner Tradition heraus als eine junge und internationale Oper. Eine internationale Kritikerjury der Fachzeitschrift „Opernwelt“ verlieh der Oper Köln für ihre künstlerische Arbeit 2012 den begehrten Titel „Opernhaus des Jahres“. Für die Spielzeiten 2015/16 und 2016/17 bezog die Oper Köln das StaatenHaus am Rheinpark in Köln-Deutz als neues Interimsquartier.

Nach der Sommerpause wird am 17. September die dritte Spielzeit der Oper Köln im StaatenHaus, das für die Zeit bis zur Rückkehr an den Offenbachplatz eine ideale Heimat bietet, mit einem Familienfest willkommen geheißen. Die Besucher erwartet von 11 bis 17 Uhr ein abwechslungsreicher Sonntag mit vielen Überraschungen, spannender Unterhaltung und magischen Theatermomenten. Auf dem Programm steht auch die kultig-jazzige und bislang immer ausverkaufte Produktion „Die Heinzelmännchen von Köln“ für Groß und Klein ab 6 Jahren sowie „Irgendwie Anders“ für Kinder ab 3 Jahren. Währenddessen und zwischendurch wird es ein buntes Programm – bestehend aus der heißbegehrten Kostümverstei­gerung, Kinder-­Workshops, Verlosungen, Kinderschminken und vielem mehr – geben.

Am 24. September steht die Premiere von „Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg“ im Saal 1 des StaatenHauses an. Generalmusikdirektor François­-Xavier Roth wird diese Oper Richard Wagners in der puristischen Dresdener Urfassung von 1845 dirigieren. In der Lebenskrise des Minnesängers Tannhäuser offenbart sich der Konflikt zweier Prinzipien, die ihre Verwirklichung in streng voneinander getrennten Welten erfahren und jeweils von einer Frau repräsentiert werden: In der Welt der Wartburg mit Elisabeth als weiblicher Lichtgestalt gefällt man sich im Besingen von Idealen und in einer auf sittliche Sublimierung angelegten Lebens­weise. Im Venusberg wird dem Hedonismus und der Ich-­Erfahrung gehuldigt, die Bewusstseinserweiterung im Rausch gesucht und der Sex vergöttlicht. Tannhäuser, gleichermaßen mit künstlerischem Genie wie mit der Fähigkeit zum Genuss begabt, hat es in jeder dieser beiden Welten weit gebracht – und dabei zugleich die jeweiligen Unzulänglichkeiten dieser Lebenskonzepte an sich selbst erfahren …

